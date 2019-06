O principal indicador da bolsa paulista, a B3, fechou perto da estabilidade nesta segunda-feira (03), depois de passar a maior parte do pregão com valorização, com Vale e JBS entre as maiores pressões negativas, o que prevaleceu sobre a alta de Petrobras. O Ibovespa terminou o dia em queda de 0,01%, a 97.020 pontos.

