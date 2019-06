O principal indicador da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em queda nesta segunda-feira (17), após oscilar muito ao longo do pregão, refletindo a cautela do mercado com os próximos dias no cenário internacional e com os possíveis desdobramentos na tramitação da reforma da Previdência. O Ibovespa terminou o dia em baixa de 0,43%, aos 97.623 pontos.

