Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2020

O principal índice da Bolsa de valores brasileira, a B3, fechou em queda nesta segunda-feira (27), com investidores preocupados com os possíveis danos econômicos causados pela disseminação do coronavírus. Foi o maior recuo desde março de 2019. O Ibovespa encerrou o dia em desvalorização de 3,29%, aos 114.481 pontos. No ano, a Bolsa acumula queda 1,01%.

