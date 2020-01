Notas Brasil Brasil exporta recorde de carne suína em 2019

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2020

As exportações de carne suína do Brasil atingiram volume recorde em 2019, ano em que a forte demanda da China impulsionou o setor local de proteínas, mostraram dados divulgados nesta segunda-feira pela Associação Brasileira de Proteína Animal. Os embarques de carne de porco no ano passado totalizaram 750,3 mil toneladas, avanço de 16,2% em relação ao ano anterior.

Voltar Todas de Notas Brasil

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário