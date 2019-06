Brasil perde de virada para Austrália

Na tarde de hoje, a seleção brasileira perdeu grande chance de se classificar. A derrota de 3 a 2 para a Austrália, em Montpellier, o jogo era válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo feminina.

No primeiro tempo, o Brasil abriu 2 a 0 de vantagem, com gols de Marta, de pênalti, e Cristiane, de cabeça. Antes do intervalo, a Austrália descontou com gol de Ford. Na volta do intervalo, sem Marta, substituída para se poupar de lesão recém-adquirida na perna esquerda, a Austrália foi superior e fez gol após falha da defesa brasileira em um cruzamento e virou com um gol contra. Após os gols, o Brasil não teve sucesso nas tentativas de reação.

Com a derrota, o Brasil se mantém com três pontos e decidirá a vaga nas oitavas de final do Mundial na próxima terça-feira, às 16 horas (de Brasília), contra a Itália.

