Brasileira brilha e fica com o ouro na patinação artística nos Jogos Pan-Americanos

O Brasil conquistou uma medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos neste sábado (27). A patinadora brasileira Bruna Wurts, de 18 anos, ficou com a primeira colocação no torneio. Depois de ficar com a segunda melhor nota no programa curto, Bruna viu a principal concorrente, a argentina Giselle Soler, cair durante a coreografia do programa longo e soube aproveitar a oportunidade. Soler ficou com a prata, e a equatoriana Eduarda Fuentes com o bronze.

Esse é o primeiro ouro da história das mulheres na patinação. “Eu não fiquei satisfeita com meu desempenho no programa curto. Se eu tivesse feito o meu melhor e ficado em segundo, estaria tudo bem, mas não foi o que aconteceu. Eu poderia ter ido melhor, mas não vou reclamar, né?! Estou muito feliz com essa medalha”, disse a patinadora.

Na sexta-feira (26), Bruna Wurts terminou o programa curto atrás apenas da argentina Giselle Soler, por menos de dois pontos. Neste sábado, a argentina, que buscava o bicampeonato pan-americano, se apresentou imediatamente antes da brasileira. Começou muito bem, com um programa bastante completo e boa parte coreográfica, mas sofreu uma queda na reta final. Apesar disso, teve uma nota muito boa: 53.62 no programa longo, totalizando 92.15 e ficando com a prata.

A brasileira entrou na pista precisando de pelo menos 55.46 para assumir a primeira posição. Em sua apresentação, explorou bem a arena e fez boa coreografia. Wurts até sofreu dois desequilíbrios durante o percurso, mas nada que impedisse o título. A brasileira recebeu 66.47, totalizando 103,17 e subiu ao ponto mais alto do pódio.

Casado conquista o bronze

No masculino, o brasileiro Gustavo Casado tinha missão ainda mais difícil que a de Bruna Wurts. Com 44.90, o brasileiro terminou apenas com a quarta nota do programa curto. Durante a apresentação do programa longo, caiu no primeiro movimento e sofreu mais um desequilíbrio.

Casado teve nota 83.19 neste sábado, somando com o 44.90 do curto, chegou a 128. O argentino Juan Sanchez tirou 91.68 no programa longo, chegou a 152.63 pontos e conquistou o ouro. O americano John Burchfield completou o pódio, ficando com a prata.

Pan de Lima

O Pan de Lima reúne cerca de 6.580 atletas de 41 países das Américas. Dos 39 esportes, 22 valem como classificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020. No total, o Brasil tem 485 atletas em ação na capital do Peru. O torneio ocorre até 11 de agosto.

Deixe seu comentário: