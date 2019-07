Flavia Saraiva conquistou nesta quarta-feira (31) sua primeira medalha em prova individual na história dos Jogos Pan-Americanos. Após sofrer uma queda e terminar com um 5º lugar na trave, a ginasta brasileira se recuperou e conquistou a medalha no solo, nota de 13,766, atrás da americana Kara Eaker, medalhista de prata (13,800) e da campeã Brooklyn Moors, que levou o ouro com um 13,900.

