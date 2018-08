Brasileiros começam a corrida pelo Oscar com 22 filmes

Começa mais uma vez a corrida brasileira pelo Oscar de filme estrangeiro. Foram divulgados os 22 filmes que disputam a indicação como o representante brasileiro na categoria.

O número representa apenas um filme a menos que no ano passado, quando 23 filmes fizeram parte do processo que nomeou “Bingo – O Rei das Manhãs”, de Daniel Rezende. No entanto, o filme foi preterido pela Academia e não ficounem entre os nove pré-selecionados.

Neste ano, dos 22 longas, 18 são de ficção e quatro, documentários. Muitos deles ainda não chegaram às telas brasileiras, como “O Grande Circo Místico”, de Cacá Diegues, exibido no Festival de Cannes, e “Ferrugem”, de Aly Muritiba, que passou por Sundance e foi recém exibido em Gramado.

Chama a atenção o número de filmes dirigidos por mulheres: nove, quase metade dos indicados, com destaque para Carolina Jabor, de “Aos Teus Olhos”, Juliana Rojas, codiretora de “As Boas Maneiras”, e Gabriela Amaral Almeida, de “O Animal Cordial”.

Curiosamente, justamente em um ano em que o Oscar tenta oferecer um prêmio aos filmes pop, o maior campeão de arrecadação dos cinemas brasileiros, “Nada a Perder”, de Alexandre Avancini, ficou fora da lista. O filme traz a cinebiografia do bispo Edir Macedo, interpretado por Petrônio Gontijo.

Como no ano passado, o filme será escolhido por uma comissão, presidida por Jorge Peregrino, presidente da Academia Brasileira de Cinema. Completam o grupo a atriz Bárbara Paz, os diretores Flávio Tambellini, Jefferson De, João Jardim e Hsu Chien, e a produtora Lucy Barreto. O resultado será divulgado no dia 11 de setembro.

Confira abaixo os 22 pré-selecionados:

Além do Homem, de Willy Biondani; Alguma Coisa Assim, de Esmir Filho (em cartaz); O Animal Cordial, de Gabriela Amaral Almeida (em cartaz); Antes que Eu Me Esqueça, de Tiago Arakilian; Aos Teus Olhos, de Carolina Jabor; As Boas Maneiras, de Juliana Rojas e Marco Dutra; Benzinho, de Gustavo Pizzi (em cartaz); Canastra Suja, de Caio Soh; O Caso do Homem Errado, de Camila de Moraes; Como É Cruel Viver Assim, de Julia Rezende (em cartaz); Dedo na Ferida, de Silvio Tendler; O Desmonte do Monte, de Sinai Sganzerla; Encantados, de Tizuka Yamasaki; Entre Irmãs, de Breno Silveira; Ex-Pajé, de Luiz Bolognesi; Ferrugem, de Aly Muritiba; O Grande Circo Místico, de Cacá Diegues; Não Devore Meu Coração!, de Filipe Bragança; Paraíso Perdido, de Monique Gardenberg; Talvez uma História de Amor, de Rodrigo Bernardo (em cartaz); Unicórnio, de Eduardo Nunes (em cartaz); Yonlu, de Hique Montanari.

