Os brasileiros já pagaram R$ 1,8 trilhão em impostos desde o início do ano. O valor foi atingido no início da noite desta quarta-feira (25), segundo cálculo do Impostômetro, da Associação Comercial de São Paulo (ACSP). Neste ano, a marca de R$ 1,8 trilhão em impostos foi atingida com 14 dias de antecedência em relação a 2018.

