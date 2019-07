O Brechocão terá uma edição extra no próximo domingo (4) e outra no seguinte, 11, o que possibilitará uma arrecadação adicional em função do Dia dos Pais, comemorado em agosto. Os eventos ocorrem no Parque Farroupilha, das 9h às 16h, na área de passeio da Osvaldo Aranha, entre o Parquinho e o auditório Araújo Vianna. Ao todo, são 30 boxes de entidades e de protetores independentes.

