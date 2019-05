Bressan, ex-Grêmio, repete lance de pênalti da Libertadores nos EUA

Antes disso, Bressan já havia cometido ainda no primeiro tempo, ao derrubar o adversário dentro da área. Mas o goleiro Jesse González, salvou o brasileiro ao defender a cobrança.

45' – In keeping with our #GoT theme tonight, @jessegonzalez44 says #NotToday to Carlos Vela and denies him the equalizer.

Watch: @texas21

Listen: https://t.co/Np9YZzF4E8 or 1270AM en español#FCDvLAFC | #DTID pic.twitter.com/R7Y3zKyQF6

— FC Dallas (@FCDallas) May 20, 2019