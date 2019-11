Brigada Militar apreende quase R$ 1,5 milhão no Vale do Sinos

A BM (Brigada Militar) apreendeu 1,4 milhão de reais, que seriam oriundos do tráfico de drogas, no Vale do Sinos. A maior parte do dinheiro estava guardada em sacos plásticos em duas casas em Novo Hamburgo e o restante em uma residência em Estância Velha.

A operação policial iniciou na noite de segunda-feira (11) no bairro Canudos, em Novo Hamburgo, após uma denúncia anônima. Dois homens, de 30 e 36 anos, foram presos na região. O terceiro criminoso, de 32 anos, foi capturado em Estância Velha.

A contagem do dinheiro foi concluída na madrugada desta terça-feira (12). Dois carros e uma pistola também foram apreendidos. A arma havia sido roubada durante um assalto a um brigadiano em Porto Alegre.