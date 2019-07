Brumadinho: mais um corpo é encontrado e número de desaparecidos cai para 23

Mais um corpo desaparecido foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais em Brumadinho, após o rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, em janeiro deste ano. Desta vez, não foi possível identificar o sexo ou a idade da vítima, que foi encaminhada para o Instituto Médico Legal (IML) de Belo Horizonte para ser analisado. Os restos mortais estavam a cerca de cinco metros de profundidade na lama.

Os bombeiros afirmaram que o corpo foi encontrado nesta sexta-feira (5), pelo trabalho de inteligência da corporação, que usou um cruzamento de dados para definir locais de busca mais prioritários. Mais de 90% das vítimas já foram localizadas. Porém, 23 pessoas ainda estão desaparecidas e, no total, 247 mortes já foram confirmadas.

De acordo com as equipes de resgate, o corpo foi achado em uma área chamada “Remanso 2”, que fica abaixo da área administrativa da mina Córrego do Feijão. Esta área fica ao lado da “Remanso 1”, onde outro corpo foi encontrado nesta quinta-feira (4), da vítima identificada como Carlos Roberto Pereira, de 62 anos. O corpo dele estava parcialmente preservado e foi identificado pela arcada dentária.

