Bruna Marquezine em Gramado

Bruna Marquezine atraiu os flashs ao fazer sua estreia no Festival de Gramado, na Serra Gaúcha, na segunda-feira (19): a atriz passou pelo tapete vermelho da 47ª evento com o elenco do longa “Vou Nadar até Você”, projeto que ganhou dela uma postagem emocionada por ser sua estreia nos cinemas. Para o dia especial, a artista escolheu uma produção impecável em preto.

Fã de laces com as quais consegue brincar com o comprimento de seus fios, Bruna voltou a apostar no recurso fashion e apareceu com fios longos. A jovem combinou um slip dress da Off-White, avaliado em R$ 2,2 mil com um sobretudo de efeito vinil da mesma marca, disponível pelo equivalente a R$ 15 mil. Nos pés, sandálias Jimmy Choo completavam o look, que contavam ainda com joias H. Stern: um colar de ouro nobre 18k com cristais de rocha e diamantes conhaque garantiu um tom ainda mais refinado à produção.

Ao chegar, Bruna estava com uma câmera analógica e fez registros para guardar, brincando com os fotógrafos no local. Ela ainda posou com fãs mirins antes de entrar na sala de exibição. A artista – elogiada pelo diretor do longa, Klaus Mitteldorf, por sua dedicação à personagem, Ophelia – ainda teve duas companhias para lá de especiais: seus pais, Neide e Telmo sentaram-se lado a lado com a filha mais velha, que deve passar uma temporada nos Estados Unidos a partir de setembro, na sala do filme, com direito a pipoca. Veja esses e outros registros da noite especial na galeria acima!

Aniversário

Após comemorar seu aniversário de 24 anos em uma casa noturna de São Paulo, Bruna foi alvo de uma crítica sobre sua fé e não deixou o internauta sem resposta. “Você está na igreja, posta o trabalho da célula na sua casa e no fim de semana você vai para a boate. Ou é cristã ou do mundo. Assim diz a palavra do Senhor. Sai de cima do muro. Cristão tem que dar exemplo”, dizia parte do comentário do seguidor.

“A única referência da minha vida é Jesus. E celebrar mais um ano de vida, dançar, sorrir, cercada de amigos queridos, não abala em nada meu relacionamento e minha intimidade com meu Pai. Se algo estiver errado em meu comportamento, sei que Ele vai me incomodar e me convencer na minha intimidade com Ele do que precisa ser mudado, como já fez algumas vezes. Isso não é tarefa sua e nem de ninguém e não é isso que Ele te pede para fazer”, afirmou a jovem.

