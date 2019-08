Bruna Marquezine está tendo dificuldade para se manter na dieta. Na quinta-feira (08), a atriz desabafou no Instagram ao mostrar uma caixa de chocolate pela metade e lamentar a vontade de querer terminar o pacote. Provando ser gente como a gente, a artista, que embarcou em viagem com amigos, explicou que não consegue se afastar de alimentos gostosos como doces e entre outros. “Era para eu estar fazendo uma superdieta, mas a minha ansiedade, essa caixa de chocolate e meu ascendente em touro não permitem”, avaliou a artista, que acaba de completar 24 anos.

Não é a primeira vez que Bruna Marquezine compartilhou uma foto de comida nas suas redes sociais. Apesar de jantar em restaurantes estrelados com amigos, a artista já mostrou vários pratos acessíveis. Recentemente, ela comeu um almoço supercaseiro composto por arroz, feijão, farofa e ovo frio.

“Domingo é dia de comer a comida da mamãe”, escreveu em seu Instagram Stories. Durante sua passagem pelos Estados Unidos, a fashionista ainda descobriu uma nova paixão por guloseimas: o donuts. “Eu quero comprar! Tô desejando donuts. A primeira vez que eu comi mesmo foi nessa viagem e eu viciei no tradicional! Aff”, explicou.

Gramado

Bruna participará, pela primeira vez, do Festival de Cinema de Gramado. No próximo dia 19 de agosto, a atriz estará na cidade gaúcha para comemorar a estreia do filme “Vou Nadar Até Você”, no qual ganhou elogios por interpretar a protagonista Ophelia. Sendo uma das presenças mais aguardadas no tapete vermelho, a artista acompanhará de perto a primeira exibição e, depois, a premiação. O longa é um dos mais cotados para levar o Kikito de melhor filme, junto com a obra “Hebe – A Estrela do Brasil”.

“Vou Nadar Até Você” marca a estreia de Bruna nas telonas brasileiras. E ela já começou com o pé direito. Em sua primeira protagonista nos cinemas nacionais, a atriz já está concorrendo no festival mais importante do País. Com direção de Klaus Mitteldorf, o filme foi rodado em 2016 e se chamava, inicialmente, “Rio-Santos”. A obra aborda o drama de uma jovem fotógrafa de 20 anos (Bruna Marquezine) que acredita ter descoberto a identidade do pai biológico. Para encontrá-lo, ela decide atravessar o litoral paulista a nado, indo de Santos até Ubatuba.

Não foi apenas a curadoria do Festival de Cinema de Gramado que julgou a atuação de Bruna Marquezine excelente. A artista, que passou a agenciar sua própria carreira, também foi parabenizada pelo diretor do longa. Em seu perfil do Instagram, Klaus Mitteldorf elogiou o empenho dela.

“Não é uma atriz qualquer. Além de ser uma pessoa maravilhosa e companheira, ela ‘viveu’ o papel de Ophelia durante quase um ano. E aprendeu a nadar como ninguém. Virou uma exímia nadadora. E quando começamos as filmagens, em junho de 2016, Ophelia estava pronta. E muito mais do que eu poderia ter imaginado. Bruna tinha virado a Ophelia que sempre sonhei. O mundo vai se surpreender!”, afirmou o diretor.

