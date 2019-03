Bruna Marquezine fala sobre ataques maldosos que sofre na internet e diz se resguardar mais: “Isso tudo me entristece”

Bruna Marquezine tem quase 35 milhões de seguidores no Instagram, o que a torna umas das personalidades mais expostas no Brasil. Esta fama excessiva traz muitos bônus, como contratos milionários com marcas e influência digital, mas também a torna alvo fácil de haters (odiadores da internet). A atriz comentou sobre os ataques maldosos que ela sofre na internet.

“Eu fico triste, porque tudo está tomando um rumo tão pesado e a tendência é piorar. Com a internet, as pessoas não se preocupam mais com credibilidade, não valorizam mais a verdade, elas não têm mais limites. Não pensam se vai ferir o outro ou não, o que vão dizer. É uma maldade só. É banal. Isso tudo me entristece, mas não me surpreende mais”, desabafou.

Ao ser questionada sobre o lado positivo e do quanto ela é amada por seus fãs, Bruna lembra que tem pessoas muito bem intencionadas nas redes sociais. “É óbvio que existe uma troca de amor grande e eu me apego a isso. Só que infelizmente, eu acho que a tendência é as pessoas se fecharem mais. Acho que muito em breve, nós vamos parar um pouco de usar as redes sociais, porque acho que são ciclos. A gente usou muito essa plataforma. Mas também tem muita coisa boa na internet também”, ponderou.

A estrela citou o exemplo da apresentadora Maísa Silva, que usa seu perfil para se manifestar em prol de causas sociais e tem sempre opinião formada por diferentes assuntos. “Maísa é uma princesa. Ela é uma pessoa que me enche de esperança no futuro. Ela é uma menina inteligente, coerente, correta, com um discurso inteligentíssimo. Ela é muito madura para idade dela. Eu fiquei muito feliz com a oportunidade de conhecer ela, quando a gente viajou e se encontrou lá fora”, comemora.

Manicure

Bruna deixou internautas babando com sua super produção na noite de quinta-feira (21). A atriz foi prestigiar a estreia do novo espetáculo do Cirque Du Soleil no Rio de Janeiro e mostrou um pouquinho dos bastidores, como o final de sua make e detalhes de suas unhas.

Nos Stories da manicure que trabalhou com Bruna durante a tarde, a atriz ainda apareceu pintando as unhas da profissional, trocando papéis em um momento descontraído. “Virei cliente da Bruna Marquezine”, brincou Layla Gonçalves na postagem.

Bruna mostrou o resultado de seu dia de beleza ao passar pelo tapete vermelho do evento, que aconteceu na Jeunesse Arena, na Barra da Tijuca. De calça de couro, malha cinza e botas de oncinha, ela roubou os holofotes ao lado de outros convidados famosos como Isis Valverde e Yanna Lavigne.

Deixe seu comentário: