Bruna Marquezine passeia por Paris com look grifado: “Flutuando”

Bruna Marquezine prestigiou o desfile da Dior na segunda-feira (23), em Paris, durante as semanas de moda da Europa. Após o evento, a atriz compartilhou cliques de seu look grifado e seus longos cabelos feitos enquanto caminhava pela cidade. “Flutuando”, escreveu. Bruna apostou em um vestido fluído repleto de bordados e toque de transparência, deixando em evidência sua lingerie em tom de pele. Para ornar, bolsa de mão feito em couro de bezerro, em tom metálico, de $3,350, R$ 13,98 mil na cotação atual.

A atriz aderiu ao novo visual para um papel. A revelação foi feita no canal de Giovanna Ewbank, em um vídeo do qual ela participa. Bruna está distante das telinhas desde a novela “Deus Salve o Rei”, exibida pela TV Globo, em 2018, quando interpretou a vilã Catarina de Lurton, princesa de Artena.

Dona de um cabelo curtinho – corte chamado short bob blunt –, Bruna Marquezine tem sido vista constantemente com as madeixas compridas para um novo trabalho de sua carreira. Apesar de preferi-los acima dos ombros, a ex-namorada de Neymar gosta de apostar em diferentes versões para ocasiões especiais.

“Não sinto falta nenhuma do cabelo grande. Amo o cabelo curto, me sinto bem, mas gosto de mudar. Gosto que o meu trabalho e o mundo nos dá a oportunidade de estar cada dia de um jeito diferente, gosto de ver imagens diferentes minhas”, contou.

Outras famosas

Jennifer Lawrence, Camila Coelho, Lele Saddi, Karlie Kloss e Isis Valverde também marcaram presença no desfile Dior. Na ocasião, a mulher do modelo André Resende atraiu olhares ao apostar em uma bota de cano superlongo, semelhante a usada por Bruna Marquezine em festa de 48 anos do ex-jogador Ronaldo.

O modelo da marca espanhola Balenciaga conquistou as mais fashionistas e custa aproximadamente R$ 3,5 mil, em falta nas lojas de compra online. De visual ruivo para nova novela na Globo, a atriz apostou no penteado baby hair. “Me dá muito prazer me reinventar. Mudanças me alimentam a alma e me renovam. Esse novo cabelo certamente vai me ajudar a encontrar e construir essa nova personagem”, disse ela, que teve fios coloridos com Branca Di Lorenzo, do Crystal Hair, no Rio de Janeiro.

Gafe

Bruna completou 24 aninhos no último dia 4 de agosto, mas se esqueceu de seu próprio aniversário. Na Itália para acompanhar a Semana de Moda de Milão, a atriz usou as redes sociais no domingo (22) e relatou ter errado a idade durante uma entrevista.

Bem humorada, Bruna contou como toda a confusão aconteceu. “Gente, eu dei entrevista. A moça virou e falou: ‘Você só tem vinte anos?’. E eu: ‘Não, eu tenho vinte e três’”, contou. A morena revelou, ainda, que foi repreendida por um amigo. “Chegando no quarto, agora, o Henrique vira pra mim e fala: ‘Bruna, você tem 24!”, gargalhou a atriz.

Deixe seu comentário: