Bruna Marquezine sobre Anitta: “Ela já deixou claro que não somos amigas”

Bruna Marquezine quer encerrar as polêmicas envolvendo seu nome com Anitta. A atriz deixou bem claro que não tem nada contra a cantora e que se existe inimizade entre as duas, não partiu dela. A estrela afirma que não gosta de “ver notícias colocando as mulheres uma contra as outras”.

“Ela já deixou claro que não somos amigas. Mas eu, por incrível que pareça, nunca alimentei em mim um sentimento ruim contra ela, muito pelo contrário. Mas é isso, não temos muita intimidade, não somos amigas”, declara.

Ao ser questionada se teria alguma saia-justa caso elas se esbarrem em algum evento ou se a música dela tocar, ela deixaria de dançar, Bruna garante que não. “O que acontece muito neste meio é que a gente encontra muito as pessoas por causa de trabalho e eu admiro o trabalho dela. Eu sempre dancei (as músicas dela)”, diz.

Toda confusão envolvendo Marquezine e Anitta começou quando a cantora teria sido vista beijando Neymar, em um camarote no Rio de Janeiro, no Carnaval. Após curtir os desfiles da escola de samba campeãs do Rio com Neymar, Anitta esclareceu a amizade com o craque. “Eu sou amiga do Neymar há muitos, e muitos, e muitos anos. Não é só porque as pessoas são famosasse cruzam nos lugares, que elas são melhores amigas, não. Eu não sou amiga da Marquezine. Conheço. Ela foi no meu trio porque o meu assessor de imprensa é grande amigo dela, então, eles estavam curtindo o Carnaval”.

Reafirmando que ela só quer paz, Bruna diz não guardar nenhum tipo de mágoa do ex. “Existe muito carinho. Eu sou eternamente grata a ele”, conclui a atriz.

Apoio do ex Neymar

Bruna Marquezine comentou sobre a mensagem de apoio que recebeu de Neymar, seu ex-namorado, depois de fazer um desabafo em seu Twitter sobre “alguém que prejudica o outro intencionalmente”.

Em uma publicação que reproduziu alguns dos posts de Bruna, o craque fez questão de deixar um comentário elogiando a atriz. “Também fico sem entender… Mas fique tranquila, Bru, só buscam falar besteira de quem tem LUZ e você tem DEMAIS, carinho e respeito sempre terei e te defenderei porque EU SEI QUEM VOCÊ É!”, escreveu.

Questionada sobre a atitude, Bruna confessou que não parou para pensar a respeito ou avaliar o que achou sobre e encerrou o assunto preferindo não se alongar. “Sempre tive esse jeito de não querer falar da minha vida pessoal, acho que tem coisas que se resolvem no particular”, concluiu.

