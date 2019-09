Bruna Marquezine surge animada em célula e festa de amiga em sua casa

Bruna Marquezine abriu as portas de sua mansão para receber os amigos de sua célula (igreja) e comemorar o aniversário da cantora Luma Elpídio, na noite de sexta-feira (06). Em vídeos compartilhados no Instagram, a atriz aparece atacando uma mesa gigantesca com diversificados tipos de comida japonesa e, momentos depois, animada fotografando roda musical dos colegas.

Emplacando tendências entre as fashionistas e priorizando conforto em suas últimas produções, a ex-namorada de Neymar apostou em um conjunto de moletom da marca do diretor de criação Heron Preston. O casaco usado pela famosa custa € 383, aproximadamente R$ 1,5 mil, enquanto a calça modelo Nasa 2018 está disponível na loja online da grife por € 305, R$ 1,244.

Fake pede fotos de Marquezine e atriz alerta profissionais

Recentemente, Bruna Marquezine foi alvo de uma conta fake nas redes sociais. Em seu Stories, a artista alertou seus amigos que uma pessoa havia criado um e-mail pedindo para os fotógrafos que lhe acompanham em viagens enviassem novas fotos dela. “Amigos fotógrafos, tem uma pessoa se passando por mim e pedindo fotos minhas. Me desculpem por isso, mas infelizmente não tenho como ter controle. Esse e-mail é fake. Obrigada aos amigos que avisaram”, avisou a artista, que já havia negado perfil privado na web apenas para familiares e amigos.

Famosa estreia nos cinemas

Em breve, Bruna Marquezine vai aparecer pela primeira vez nos cinemas na pele de uma protagonista. Na pele de Ophelia, a famosa encarou desafios nunca feito antes. “Eu sempre senti [e acho que sempre sentirei] uma necessidade artística de fazer cinema. Quando Ophelia me encontrou [acredito que muitas vezes as personagens escolhem a gente e não o contrário] eu decidi que era o momento certo”, contou. “Tive a alegria de encontrar um diretor, uma equipe e grandes parceiros de cena que me deixaram livre pra descobrir e ser a minha Ophelia, sem limitações. E juntos criamos um universo único, delicado mas potente, lúdico mas consistente, palpável”, garantiu.

“É um filme de sutilezas, de beleza estética única”

No Instagram, a irmã de Luana Marquezine, adolescente queridinha da internet, revelou que usou sua intuição para fazer o filme “Vou Nadar Até Você”. “Ophelia mergulha, literalmente, sem querer numa jornada de autoconhecimento, e eu fiz o mesmo. Ela fez com que eu me percebesse mais forte, mas também me apresentou pontos de fragilidade internos e sentimentos que eu ainda não tinha acessado. E isso, para um ator, é um presente. É um filme de sutilezas, de beleza estética única. É o resultado do trabalho de uma equipe com muita vontade de fazer arte. Agradeço imensamente a todos que caminharam e/ou nadaram do meu lado nessa aventura”, completou.

Deixe seu comentário: