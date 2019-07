Bruno lamenta lesão de Zeca e garante que grupo está preparado: “Vamos lutar para buscar esse resultado”

*Por Bárbara Assmann

Depois da final da Copa América, a Copa do Brasil está de volta para o Internacional, que tem pela frente um jogo difícil. O colorado enfrentará o Palmeiras na quarta-feira (10), fora de casa. O lateral-direito, Bruno, diz que o time está preparado: “Estamos preparados para chegar lá e fazer um bom jogo. Chegou a hora.”

Bruno, que costuma ficar na reserva, dessa vez será titular. Uma lesão na coxa direita deixou Zeca de fora do time nessa partida — e por mais três semanas. O “novo titular” lamenta a lesão de Zeca: ” É muito ruim nosso companheiro se machucar”, diz Bruno. Porém, ele garante que o grupo é qualificado e que, quando surge a oportunidade, todos têm que estar prontos.

No confronto contra o Palmeiras, o lateral afirma que o colorado não ficará só na defesa. “Estamos treinando todas as possibilidades. Não vamos para ficar atrás. É ter tranquilidade.” Bruno ainda detalha que, durante o decorrer do jogo, o time vai sentir como terá que se comportar. “Temos que chegar lá e se impor. Vamos lutar para buscar esse resultado. Junto com nosso torcedor, somos forte”, conclui.

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

