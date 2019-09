Bunge busca investimentos no RS e adquire 30% da Agrofel

Uma das maiores empresas de agronegócio e alimentos no Brasil, a Bunge, está ampliando o foco dos seus principais negócios através de investimentos. Com isso, a empresa anunciou acordo para adquirir 30% da Agrofel Grãos e Insumos, revenda de insumos agrícolas do Rio Grande do Sul. Com o negócio, a multinacional com sede nos Estados Unidos pretende ampliar a sua capacidade de obter grãos no estado.

A Agrofel conta com armazéns e lojas e tem sua estratégia de originação voltada para 15 mil agricultores. A revenda origina mais de um milhão de toneladas anuais de grãos, entre soja, milho e trigo. “Unir o amplo relacionamento e a expertise da Agrofel com produtores locais à nossa gestão logística e capacidade existente de originação no Brasil é ideal para aumentarmos nossa capilaridade de originação em um dos estados mais relevantes em cultivo de soja”, comentou Raúl Padilla, Presidente de Operações Globais da Bunge.

Já para o presidente do Conselho da Agrofel, Wilson Ferrarin, a união é resultado de uma parceria baseada na confiança entre as duas partes. “Compartilhamos dos mesmos valores e princípios voltados para ética e produção sustentável e acreditamos que essa transação maximiza oportunidades para as duas empresas expandirem suas atuações no Rio Grande do Sul”, afirmou.

Deixe seu comentário: