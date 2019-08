Antes da decisão de Gilmar Mendes, suspendendo o andamento da Operação C’est Fini no Rio, o ex-governador Sérgio Cabral admitiu ter recebido propina em obras realizadas pelo DER (Departamento de Estradas e Rodagens). Cabral foi interrogado pelo juiz Marcelo Bretas. De acordo com promotores do Ministério Público Federal, a propina distribuída entre 2008 e 2014 chegou a R$ 17 milhões.

