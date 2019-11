Um corpo foi encontrado em uma cova rasa na noite de segunda (11) no quintal de uma casa em Várzea Grande (MT). De acordo com a Polícia Militar, o corpo seria do feirante Dirceu de Lima Raimundo, de 58 anos, dado como desaparecido há seis dias. O corpo foi encontrado depois que o cachorro de uma vizinha escapou e começou a cavar no local.