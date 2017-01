Cachorro faz sucesso ao posar diante de estÃ¡tua de cÃ£o famoso

Um cachorro está fazendo sucesso nas redes sociais orientais após posar para o seu dono em frente à estátua que homenageia o famoso cão Hachiko (cuja história foi levada ao cinema em filme estrelado por Richard Gere) em Shibuya (Tóquio, Japão).

Adotado pelo professor Hidesaburo Ueno em 1924, Hachiko foi chamado de o”cão mais leal do Japão” por sempre esperar o seu dono na estação de trem na qual ele desembarcava vindo do trabalho. Mesmo após a morte de Hidesaburo, o cão era visto diariamente na estação. Acabou adotado por outra família.

A história se disseminou e, em 1934, foi erguida a estátua em homenagem a Hachiko.

O comportamento do pequeno cão diante do monumento foi registrada por uma pedestre. Imagens postadas no Twitter viralizaram, com mais de 66 mil retuítes e 130 mil curtidas.

Comentários