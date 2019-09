O cacique Raoni Metuktire afirmou nesta quarta-feira (24) que o presidente Jair Bolsonaro “não é uma liderança” e “tem que sair” do governo. A fala do cacique se deu um dia após ter ele sido citado em discurso do presidente na Assembleia Geral da ONU. Raoni foi ao Congresso Nacional participar de uma reunião do Fórum em Defesa da Amazônia.

Deixe seu comentário: