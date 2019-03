Cães da Receita Federal farejam treze quilos de cocaína dentro de obras de arte e pares de tênis no aeroporto de Guarulhos

As equipes de cães de faro da Receita Federal realizaram mais duas apreensões de cocaína no aeroporto de Guarulhos na noite de sábado (23), e na madrugada de domingo (24). Durante operação em voo com destino à África, os cães de faro sinalizaram uma bagagem pertencente a uma brasileira que viajaria para a cidade de Lagos, na Nigéria. Na mala, foram encontrados 16 pares de tênis que ocultavam cocaína sob as palmilhas, totalizando 3,4 quilos da droga. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo, da Receita Federal e da Polícia Federal.

Os cães apontaram também um pacote que fora despachado por uma passageira nigeriana. No interior do volume, estavam quatro quadros que dissimulavam 10 quilos de cocaína. A mulher também tinha como destino a cidade de Lagos. As duas passageiras foram conduzidas à PF (Polícia Federal).

A Seção de Comunicação Institucional da Receita em São Paulo informou que entre os dias 16 e 24 de março a atuação das equipes de cães de faro no aeroporto de Guarulhos possibilitou a prisão de nove passageiros por tráfico internacional de entorpecentes e a apreensão de cerca de 57 quilos cocaína.

Estrangeiros presos

Na madrugada de sexta-feira (22), a PF prendeu, no Aeroporto Internacional de São Paulo, três estrangeiros identificados pela Receita Federal com drogas nas bagagens.

Servidores da Receita Federal, que atuam com o auxílio de cães farejadores, identificaram três malas com conteúdo suspeito em voo para Adis Abeba, na Etiópia. A PF foi acionada e conduziu os suspeitos, todos nacionais da Nigéria, para acompanhar a realização de perícia em seus pertences.

Na mala de um dos passageiros, de 33 anos de idade, foram encontradas embalagens de bombons recheados com cocaína, cujo peso somou aproximadamente 9 quilos. Com outro suspeito, um homem de 49 anos de idade, quase 11 quilos de cocaína estavam dentro de pacotes de sopa instantânea.

Outros 8 quilos da mesma droga estavam dentro de 322 volumes encontrados nos solados de sandálias femininas que estavam dentro da mala do passageiro, que havia ingressado no país beneficiado pela Lei do Refúgio. No total, foram apreendidos quase 30 quilos de cocaína com os três estrangeiros.

Os presos foram conduzidos a presídios estaduais, onde permanecerão à disposição da Justiça.

Joias apreendidas

Também na sexta-feira (22), A Receita Federal apreendeu, no aeroporto de Guarulhos, diversos tipos de joias na bagagem de um passageiro procedente dos Estados Unidos. Ele passava pelo canal de “nada a declarar” quando foi selecionado para inspeção. Durante a vistoria da bagagem, as joias foram encontradas ocultas em um pacote de salgadinho. O valor estimado da apreensão é de R$ 1 milhão, mas ainda será confirmado em laudo pericial.

Deixe seu comentário: