A Caixa Econômica Federal inicia na sexta-feira uma nova etapa da liberação do saque imediato do FGTS, medida criada pelo governo em julho. A previsão é que R$ 1,8 bilhão sejam liberados a 4,1 milhões de pessoas. Trabalhadores nascidos em janeiro que não possuem conta do banco poderão sacar R$ 500 de cada conta ativa ou inativa.

