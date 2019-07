Caixa realiza primeira etapa de contratação de pessoas com deficiência

A Caixa Econômica Federal realizou nesta segunda-feira (15) a primeira etapa de contratação de pessoas com deficiência. Há cerca de dois meses, a Justiça do Trabalho exigiu que o banco estatal cumprisse a Lei de Cotas e contratasse 2.500 pessoas com deficiência. A Lei de Cotas foi criada em 1991, e o banco não estava respeitando a lei, de acordo com a Justiça do Trabalho.

Foram contratadas 182 pessoas que haviam sido aprovadas em concurso de 2014. Dessas, 174 têm algum tipo de deficiência: 62% apresentam deficiência física, 28,16% visual, 8,62% auditiva e 1,15% múltipla. Este seria um primeiro passo para preencher até duas mil vagas nas principais cidades do país.

A cerimônia contou com a presença da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, que realizou a entrega de crachás aos funcionários que foram contratados pela Caixa. Em discurso, a primeira-dama disse que era importante que as empresas não só alcançassem a porcentagem exigida pela lei, mas também que gerassem mudanças na cultura do local, para trazer naturalidade na convivência entre os trabalhadores, sejam eles deficientes ou não.

