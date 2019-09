Caixa registra 12 milhões de transações após liberação do FGTS

A Caixa Econômica Federal anunciou que foram registradas 12 milhões de transações no primeiro sábado com as agências bancárias abertas para o pagamento do saque imediato do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Segundo o banco, foram creditados R$ 4,97 bilhões nas contas de mais de 12 milhões de trabalhadores.

No perfil oficial da Caixa, no Twitter, o presidente do banco, Pedro Guimarães, afirmou que a instituição bancária está preparada para atender todos os trabalhadores que queiram fazer a retirada dos valores disponíveis.

“Estamos realizando o maior pagamento da história. Atenderemos mais de cem milhões de brasileiros. A cada etapa do cronograma, eu estarei numa cidade diferente acompanhando o atendimento das agências”, destacou o presidente da CAIXA, Pedro Guimarães, em Manaus (AM). pic.twitter.com/S9K6HAunID — Caixa (@Caixa) September 14, 2019

De acordo com a Caixa, com os pagamentos do FGTS liberados na sexta-feira (13), o banco atingiu o maior número de transações da história no Internet Banking. Até ontem, foram mais de 33 milhões de movimentações, aumento de 97% comparado com o dia 14 de agosto.

