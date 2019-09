Câmara aprova projeto que institui programa de apadrinhamento afetivo de idosos

A Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou, por unanimidade, na quarta-feira (18), o projeto que institui o programa denominado “Apadrinhamento Afetivo de Idosos”, em Porto Alegre. O projeto é de autoria do vereador Alvoni Medina e permite o acolhimento e o apadrinhamento social de idosos em finais de semana, feriados e datas comemorativas, além da inserção e o convívio social dos idosos que residem em instituições e viabilizar e incentivar a vivência dos idosos fora das instituições onde moram. Assim, de acordo com o projeto, podendo proporcionar-lhes a atenção, o afeto e os cuidados com a saúde.

De acordo com Medina, foram visitadas diversas instituições de longa permanência (ILPIS), para perceber quais as dificuldades enfrentadas em cada uma e como seria possível a viabilidade do projeto.

“Esses locais contribuíram para o aperfeiçoamento do projeto, buscando sempre a qualidade de vida dos idosos, que em muitos casos, foram abandonados por seus entes queridos.”, disse Medina.

