Uma grande homenagem à maior cantora de todos os tempos, Elis Regina. Esta é a principal motivação do espetáculo Tributo Elis Regina, apresentado pela banda Camila Lopez e O Arrastão, que sobe ao palco do Teatro do Sesc Centro (Av. Alberto Bins, 665 – Centro), neste sábado (10), às 19h.

A apresentação traça uma linha do tempo por toda a obra da cantora – desde a escolha do repertório, que inclui clássicos como “Como Nossos Pais”, “O Bêbado e a Equilibrista”, “Upa, Neguinho!”, “Cartomante”, “Velha Roupa Colorida”, passando por cada fase de sua carreira. Os ingressos podem ser adquiridos nos SAC das unidades Sesc ou através da venda online no site www.sesc-rs.com.br/ingressos.

O show apresenta, além dos grandes sucessos interpretados pela “Pimentinha”, canções que trazem à tona o forte sentimento pelo Brasil, em virtude do momento turbulento pelo qual o país vem passando atualmente. Os músicos executam o que de melhor a música brasileira já produziu em termos de arranjos e composição do espetáculo, sendo um desafio enriquecedor a cada apresentação.

Formado pelos músicos Alexandre Alles (teclado), Rafael Branco Müller (bateria), Mateus Albornoz (baixo), Matheus Herrmann (guitarra) e Rafael Pavão (percussão), O Arrastão recria a formação clássica do grupo que acompanhou Elis na década de 70 e que fez história com as apresentações no aclamado Festival de Montreux, na Suíça em 1979.

Após passar pelos palcos do Rio Grande do Sul, de já ter tido a honra de ser aplaudida pelo grande compositorRoberto Menescal durante uma apresentação em Brasília, e de passarem pelo clássico Beco das Garrafas, local que foi palco de Elis no Rio de Janeiro, Camila Lopez e seu Arrastão chegam ao Teatro do Sesc Centro para contar esta história, para cantar Elis através do que de melhor ela fez pelo Brasil: Música para ouvir, sentir e pensar.

SERVIÇO:

O quê: Camila Lopez e O Arrastão homenageiam Elis Regina no Teatro Sesc Centro

Quando: 10 de agosto (sábado), às 19h

Onde: Teatro Sesc Centro (Av. Alberto Bins, 665 – Centro)

