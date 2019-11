Camila Pitanga está namorando pela primeira vez com uma mulher

O novo crush de Camila Pitanga está entre os assuntos mais comentados nas redes sociais nesta segunda-feira, 11. A namorada dela é a artesã Beatriz Coelho – e as duas estão juntas há um ano. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da atriz à Glamour.

Beatriz tem o perfil fechado no Instagram, mas é seguida pela namorada e também por Bruna Linzmeyer. Antes dela, Camila viveu um breve relacionamento com o músico Rafael Rocha e com o ator Igor Angelkorte, em 2018. ⠀

Assim que a informação começou a circular nas redes sociais, os fãs comemoraram a notícia. “O mundo lésbico/bi vai entrar em colapso com essa notícia da Camila Pitanga namorando uma mulher”, comemorou um internauta. “A única parte ruim dessa notícia é que a mulher não sou eu”, brincou outra.

Camila é mãe de Antônia, de 11 anos, fruto do seu relacioamendo com o cineastra Cláudio Amaral Peixoto. Ela está em cartaz com a peça “Por Que Não Vivemos?”, em Belo Horizonte, Minas Gerais, e se prepara para novas gravações de “Aruanas”, da Globo.

Processo contra a Playboy

A atriz venceu um processo que movia há mais de sete anos contra a revista Playboy, pelo uso indevido de suas imagens na edição de dezembro de 2012. A decisão foi tomada pelo STJ (Superior Tribunal Justiça). Não cabe recurso.

Segundo o processo, três imagens da atriz, retiradas do filme “Eu Receberia as Piores Notícias de Seus Lindos Lábios” (2011), foram publicadas sem sua autorização. A ação foi iniciada no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e encerrada agora, determinando que a Editora Abril indenize a atriz em R$ 300 mil.

“Nós estamos bastante felizes com o resultado, uma vez que o STJ não acolheu o recurso do Grupo Abril, mantendo a correta decisão que já tinha sido decidida pela Justiça do Rio”, declarou o advogado da atriz, Ricardo Brajterman.

Questionado sobre o valor da indenização, R$ 300 mil, Brajterman disse que a quantia foi decidida pelo judiciário, que levou em consideração o fato de que a revista Playboy, na época, teria feito vários convites para a atriz posar nua e ela teria sempre recusado.

Para Pitanga, suas fotos foram usadas para obter lucro sem autorização, além do cunho sexual pejorativo. A manchete da revista dizia: “Sexo no cinema e na TV 2012. Cenas muito quentes de Nathalia Dill, Camila Pitanga, Keira Knightley, Juliana Paes, Alessandra Negrini.”

Após três anos da publicação, em dezembro de 2015, o Grupo Abril cancelou a produção da Playboy e alegou que a empresa estava tomando um novo posicionamento no mercado. A PBB Editora comprou o título e deu continuidade até 2017.