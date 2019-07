Camila Queiroz comemora sucesso em novela, fala do casamento e do desejo de ter filhos

Quando completou um ano de casada com o também ator Klebber Toledo, em 16 de junho, Camila Queiroz e o amado passaram o dia trabalhando juntos em ‘Verão 90’, novela que termina dia 26 de julho, na TV Globo. “Foi um ano lindo. Que venham os próximos”, torce a intérprete da golpista Vanessa em “Verão 90”.

Justamente por causa das armações da sua personagem, atriz revela que até já recebeu uma ameça. “Teve uma pessoa que disse que se me encontrasse na rua, iria me bater. Tomara que até o fim da novela, ela não encontre nem a Vanessa nem a mim”, deseja, aos risos.

Vida a dois

A vida doméstica da atriz de 26 anos com o marido vai muito bem, obrigado. “Nós dois cuidamos do nosso espaço. Dividimos as tarefas e nos ajudamos mutuamente”, disse. Em casa, Camila troca os looks megaproduzidos que posta no Instagram por moletom, pijamas, sempre o mais confortável possível. “Na verdade, estou sempre na maior parte do tempo ‘desproduzida'”, entregou ela, que conheceu o amado nos bastidores de ‘Êta Mundo Bom!’ (2016).

“Não rolou uma afinidade de cara. Mas aos poucos nos tornamos amigos. Neste caso, a primeira impressão não foi a que ficou [risos]. Fomos construindo nossa relação aos poucos. Antes de qualquer envolvimento amoroso, nós já éramos amigos. E eu acredito em amor à primeira vista. Amor não tem regra, né?!”, pergunta ela.

Quando questionada sobre se existe ciúmes na relação, a paulista de Ribeirão Preto é direta. “Não tem espaço para ciúmes. Temos uma relação de muita confiança e admiração. Somos muito parceiros”, destaca.

Verão 90

Curtindo a reta final das aventuras de sua personagem, Camila diz que anda está decidindo com o marido o destino da lua de mel do casal. “Queremos ter filhos, mas ainda não é o momento. É uma vontade dos dois, e será uma decisão em conjunto. Estamos indo um passo de cada vez. Estamos focados na reta final de ‘Verão 90’ agora”, contou ela, que está muito feliz com a trajetória da personagem na novela das 19h da TV Globo.

“Ela é uma vilã que foi desmascarada várias vezes ao longo da novela. Mas continuou aprontando das suas. Vanessa é uma personagem desafiadora desde o início. E me entreguei a ela completamente”, frisou a morena.

Passeio em shopping

Na segunda-feira (22), Camila e o marido aproveitaram a noite para fazer compras. O paparazzo de prontidão flagrou Klebber e Camila circulando juntinhos em um shopping do Rio de Janeiro. O ator, por sinal, comandou as selfies tão logo eles foram abordados por fãs. No sábado (20), os dois saíram para assistir ao show da cantora Ana Carolina.

