Caminhão carregado com combustível é atingido por trem em Pelotas

Um caminhão-tanque com placas de Santa Cruz do Sul e uma composição ferroviária da ALL (América Latina Logística) se envolveram em um acidente no quilômetro 65 da BR-392, em Pelotas, na Região Sul do Estado, na manhã desta quarta-feira (07).

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o caminhão, que vinha de Rio Grande, não parou no cruzamento com a linha férrea e foi atingido pelo trem de carga. Após o choque, um tanque com 25 mil litros de óleo diesel transportado pelo caminhão vazou na pista.

Parte do trem saiu dos trilhos. Ninguém ficou ferido. O trânsito foi totalmente interrompido na rodovia devido ao risco de explosão. Às 10h45min, o tráfego foi liberado no sentido Porto Alegre-Rio Grande.

