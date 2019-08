Caminhão derruba portão da UFRGS e atinge dois carros

Um caminhão carregado de madeira acabou perdendo o controle e derrubando o portão da Faculdade de Veterinária da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), e atingindo dois carros que estavam no estacionamento, na manhã desta quinta-feira (08). O prédio atingido fica na zona leste de Porto Alegre. O veículo estava descendo a Rua Dolores Duran quando apresentou problemas mecânicos, em torno das 10h e 42min.

De acordo com o motorista, o cilindro de uma das rodas acabou estourando e ele perdeu o controle do caminhão. No momento do acidente, o trânsito ficou parcialmente bloqueado no sentindo para Viamão, mas agora já está liberado. Uma parte do estacionamento da Faculdade está interditado. O veículo foi retirado do local por volta das 12h e 30min.

