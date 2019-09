Um caminhão ficou preso embaixo de um viaduto em Porto Alegre no fim da manhã desta quinta-feira (5). O veículo passava pela Avenida Teresópolis quando ficou trancado no viaduto nas proximidades da Penitenciária Feminina Madre Pelletier por exceder a altura máxima da estrutura. A equipe de O Sul entrou em contato com a EPTC para verificar a situação, mas a empresa não foi chamada para atender à ocorrência.

