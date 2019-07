Caminhoneiro preso nas ferragens é resgatado com vida em Dois Irmãos

Um acidente de trânsito ocorreu na BR-116, no bairro Moinho Velho, em Dois Irmãos, neste domingo (7). O caminhão, envolvido no acidente, seguia no sentido Novo Hamburgo/Dois Irmãos quando invadiu a pista contrária e atingiu em cheio uma árvore.

Após duas horas, a equipe dos bombeiros da cidade e de Ivoti, com apoio do Samu, conseguiram retirar o motorista que estava preso nas ferragens. Ainda não há confirmação da identidade do motorista, que estava sozinho. Ele foi encaminhado para o primeiro atendimento no Postão 24h.

