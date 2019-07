​Uma camisa com a inscrição “Quem matou Marielle?”, no memorial de conquistas do Corinthians, gerou controvérsia. Um grupo de conselheiros pediu a remoção da peça, incluída em uma exposição sobre a história do basquete alvinegro, por considerar a exibição uma manifestação política que não tem espaço no clube. O uniforme foi usado pelo armador Gustavinho, capitão no título da Liga Ouro.

Deixe seu comentário: