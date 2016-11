Campanha da Semana ARP Especial 60 Anos valoriza a ideia como fonte de transformaÃ§Ã£o

As formas de comunicação mudam a cada instante, mas a ideia é algo que ultrapassa meios, plataformas ou sistemas. Esse é o conceito que define a campanha da Semana ARP Especial 60 Anos, que começou a ser veiculada na sexta-feira, 25. Inspirado no tema central “O que mudou e o que nunca vai mudar”, o tradicional evento da comunicação gaúcha acontece entre os dias 05 e 08 de dezembro e valoriza a essência de uma ideia como elemento-chave para conectar as pessoas e gerar impacto na sociedade. A campanha, assinada por criativos da agência AMA, inclui peças de mídia impressa e digital, comerciais de TV e spots de rádio.

A 13ª edição da Semana terá início no dia 05, com um coquetel para convidados, na Casa Destemperados. Na terça-feira, 06, a ARP convida para palestras e workshops com grupos do mercado, no auditório do Edifício The Place (Rua Tobias da Silva, 120). Também acontece neste ano o ARP Meeting, que reunirá palestrantes nacionais e internacionais para falar sobre mercado, inovação, comportamento e negócios. O encontro será no dia 07, no Centro de Eventos do BarraShoppingSul. O novo modelo tem o objetivo de tornar o evento ainda mais dinâmico e adequado à realidade do setor.

Assim como nos últimos anos, a Casa NTX foi o cenário escolhido para o tradicional Jantar da Propaganda e a premiação dos vencedores do Salão da Propaganda, no dia 08, a partir das 20h. O Projeto Inspirações, com o publicitário Beto Callage, também segue nesta edição.

Comentários