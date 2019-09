O presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Mizael Conrado, dedicou as medalhas conquistadas no Parapan de Lima ao atleta André Brasil, que ficou inelegível e não pôde participar da competição. “Quero oferecer cada uma das medalhas para ele. Todas as conquistas são um pedacinho dele. Foi uma campanha memorável. Ele deveria estar aqui com a gente, mas infelizmente não foi possível.”