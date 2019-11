Campeonato Brasileiro: Ceará x Internacional; acompanhe

Fora de casa, o Inter vai em busca de uma vitória no Campeonato Brasileiro para seguir na zona de classificação para a próxima Copa Libertadores da América. Nos últimos três jogos longe do Beira-Rio, a equipe conquistou duas vitórias. Nesta quinta-feira (7), às 19h30min, no estádio Castelão, o Inter enfrenta o Ceará, pela 38ª rodada. A partida tem transmissão da Rádio Grenal.

Na sétima posição na tabela, com 46 pontos somados, uma vitória é essencial para o Colorado se manter entre os primeiros colocados do Brasileirão. No primeiro turno, o Inter saiu vencedor por 1 a 0, com gol de Sarrafiore.

Ficha técnica

Ceará – Técnico Adilson Batista

Diogo Silva, Luiz Otávio, Valdo, João Lucas, William Oliveira, Samuel Xavier, Ricardinho, Fabinho, Felipe Baxola, Bergson, Thiago Galhardo.

Internacional – Técnico Zé Ricardo

Danilo Fernandes, Bruno Fuchs, Victor Cuesta, Uendel, Rodrigo Lindoso, Bruno Silva, Heitor, D’Alessandro, William Pottker, Patrick, Paolo Guerrero.

Arbitragem

Trio goiano, Wilton Pereira Sampaio (FIFA), Fabricio Vilarinho da Silva (FIFA) e Leone Carvalho Rocha (CBF). Árbitro de vídeo Elmo Alves Resende Cunha – GO (CBF).

Acompanhe pela Rádio Grenal 95.9 FM – www.radiogrenal.com.br

