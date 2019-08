Em sua 27ª edição, o Campeonato Municipal de Futebol de Várzea começa neste sábado, 17, em Porto Alegre. O jogo de abertura da categoria Master, entre as equipes Trevo e Paulo Berg, tem início às 10h30, no campo do Parque Marinha do Brasil, na av. Borges de Medeiros, 2035. Nesta edição, 16 equipes competem em quatro chaves de quatro.

