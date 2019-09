Os moradores que perderam suas casas com o furacão Dorian, nos Estados Unidos, preparam-se para reconstruir. Mas o Canadá – que também enfrentou inundações – testa algo diferente em matéria de estratégias de recuperação de desastres: o governo obriga as pessoas a se mudarem. O Canadá decidiu solucionar a escalada dos custos da mudança climática limitando a ajuda no caso de desastres naturais.

