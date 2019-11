Inaugurado com pompa e circunstância em 17 de novembro de 1869 na presença da imperatriz francesa Eugênia, o Canal de Suez festejou discretamente seus 150 anos no Egito. O projeto colossal para conectar o Mar Vermelho e o Mediterrâneo precisou de dez anos de trabalho para ser concluído, entre 1859 e 1869, com a participação de um milhão de operários egípcios, segundo as autoridades.