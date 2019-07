Devido à previsão de instabilidade do tempo neste final de semana, foi cancelada a Coleta Itinerante de Eletrônicos que ocorreria neste sábado, 27, no estacionamento do Lindoia Shopping, em Porto Alegre, das 9h às 15h. Uma nova data será divulgada. Nessas coletas, podem ser descartados eletrônicos diversos, como CPUs, cabos, celulares, entre outros.

Deixe seu comentário: