Candidato com identificação

O senador Roberto Requião, ex-governador do Paraná e conhecido como Metralhadora Giratória, veio inúmeras vezes ao Rio Grande do Sul, nos últimos anos, para participar de eventos do MDB. Em nenhum deles deixou de criticar a direção nacional, centrando fogo no grupo de Michel Temer.

Com a possibilidade de Lula não concorrer à Presidência, Requião poderá ser convidado a substituí-lo. A ficha de inscrição no PT está pronta no forno para assinatura.

Entra na corrida

A pré-convenção do PP, hoje, no Palácio Farroupilha, escolhe o deputado federal Luiz Carlos Heinze como candidato ao governo do Estado. Votarão 2 mil e 800 delegados de 471 municípios.

Peça de propaganda

As imagens de rejeição a Lula no interior do Rio Grande do Sul foram gravadas por assessores e passeiam agora pelas regiões Norte e Nordeste para demonstrar aos eleitores do PT como as elites tratam o líder.

Vai facilitar

O Diário Oficial do Estado publicou ontem a regulamentação da lei que isenta do pagamento de ICMS toda a compra de equipamentos para doação, a ser feita por particulares, à Secretaria de Segurança Pública.

Foi uma das primeiras reivindicações de Cezar Schirmer quando assumiu.

Três dias

A próxima semana será mais curta na Assembleia Legislativa. Com os feriados religiosos, haverá o expediente de segunda a quarta-feira.

Alto risco

Os celulares dos ministros Osmar Terra, Eliseu Padilha e Carlos Marun dispararam número ainda não definido de mensagens com promessas e cobranças estapafúrdias. Consequência da clonagem.

Candidatos a eleições majoritárias passam a ter medo de que se repita com eles. Por enquanto, avaliam alternativas que incluem a suspensão do uso do telefone.

Antes e agora

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, segue a rotina de pré-candidato: reserva para as sextas feiras uma boa notícia. A de ontem: com a queda da taxa, os brasileiros com dívidas pagarão 80 bilhões de reais a menos em juros este ano.

Para um ex-presidente mundial de banco não deixa de ser uma ousadia.

Capacidade de influir

Segunda-feira, começará a corrida dos partidos para assumir as 25 comissões técnicas permanentes da Câmara dos Deputados. É o poder disputado metro a metro. MDB, PSDB e PT ficarão com as maiores fatias: três para cada um.

Rigor ao extremo

Amanhã, será assinalado o Dia da Constituição. A 25 de março de 1824, Dom Pedro I outorgou a primeira Carta Constitucional do Brasil. Algumas das características:

1) Concentrava poderes nas mãos do imperador; 2) só os ricos podiam votar; 3) manutenção do sistema que garantia os interesses da aristocracia; 4) o imperador tinha o direito de não responder na Justiça por seus atos.

É oportuna a comparação com a Constituição de hoje.

Os sem futuro

Dados do IBGE mostram: em 1940, apenas 21 por cento das crianças brasileiras frequentavam a escola primária. Em 1960, houve aumento para 31 por cento; em 1998, saltou para 86 por cento, chegando a 96 por cento em 2016, ano da última pesquisa.

O problema começa na adolescência. A cada ano, 3 milhões de jovens abandonam as escolas. Não há governo que enfrente o desafio.

Mudança de hábito

Era uma tradição entre os brasileiros conhecer bem a escalação da seleção de futebol e os nomes dos ministros. A legião estrangeira convocada pelos técnicos atrapalha. Quanto ao 1º escalão do governo federal, a rotatividade torna a memorização quase impossível.

Ataque de sinceridade

Registro do folclore político: em uma campanha eleitoral, candidato de primeira viagem foi a uma pequena cidade e perguntou sobre fornecimento de água encanada, luz elétrica, esgoto e atendimento hospitalar. Diante das respostas, todas negativas, recomendou: “Então mudem de cidade”.

