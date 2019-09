​Kais Saied, um professor de direito desconhecido que fez campanha com baixo orçamento, e Nabil Karoui, um magnata da mídia que está preso, foram alçados ao segundo turno da disputa presidencial na Tunísia. A informação foi confirmada pela comissão eleitoral do país. Ainda não há data para a realização do segundo turno, mas é provável que ocorra em outubro.

Deixe seu comentário: