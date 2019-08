Cantor e apresentador João Gordo é internado na UTI com pneumonia

Conhecido pela irreverência e energia, o artista João Gordo vive um momento complicado de saúde. O vocalista da banda Ratos de Porão foi internado em Unidade de Terapia Intensiva, conforme o grupo divulgou neste sábado (10). O caso é de uma grave pneumonia.

Ele já teve que ficar hospitalizado outra vez, em junho deste ano, por pneumonia. A agenda de shows da banda seguirá até o dia 17 de agosto, sob o comando do guitarrista Jão. Após, todos os compromissos, incluindo a turnê pela Europa, foram cancelados até o final de 2019.

Vida e carreira

João Gordo é casado e tem dois filhos. Com posturas polêmicas, conquistou diversos fãs e teve muita repercussão após uma briga com o ator Dado Dolabella. Porém, sua carreira é de longa data, tendo começado na Ratos de Porão em 1983. Já na televisão, atuou na MTV Brasil entre 1996 e 1997 como repórter e como apresentador até 20009. Em 2010, ganhou um quadro no programa Legendários e, em 2012, foi jurado do Idolos Kids. Atualmente, segue na banda e tem um canal no Youtube.

