31 de dezembro de 2019

Juliano Cezar tinha 59 anos Foto: Reprodução/Twitter Juliano Cezar (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

O cantor sertanejo Juliano Cezar, 59 anos, morreu, na madrugada desta terça-feira (31), depois de sofrer um infarto fulminante enquanto fazia um show em Uniflor, no Norte do Paraná. A morte provocou comoção entre os fãs que assistiam à apresentação.

De acordo com o produtor Mauro Vasconcelos, Juliano Cezar chegou a ser socorrido em um posto médico perto do local do evento. Ele recebeu massagem cardíaca e injeções de adrenalina por mais de uma hora e meia, mas, conforme o produtor, não foi possível reanimar o artista.

Juliano Cezar era casado e não tinha filhos. O cantor é natural de Passos (MG). Ao longo de sua trajetória, ele gravou dez CDs, três DVDs e fez sucesso com músicas como “Cowboy Vagabundo” e “Bem aos Olhos da Lua”.

Veja o vídeo do momento em que o cantor cai no palco: Cantor Juliano Cesar passa mal em show e infelizmente veio a óbito.#julianocesar pic.twitter.com/W1w4CTZPya — Entrada Direta (@entradadireta) December 31, 2019

