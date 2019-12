Magazine Cantor Sorocaba e Miss Distrito Federal 2018 anunciam que estão grávidos

13 de dezembro de 2019

Músico e modelo Biah Rodrigues casam neste domingo (15) Foto: Reprodução/Instagram Foto: Reprodução/Instagram

O cantor sertanejo Sorocaba, da dupla com Fernando, anunciou nesta sexta-feira (13), pelas redes sociais, que a noiva, a modelo Biah Rodrigues, está grávida.

“E nesta manhã, chegou a melhor notícia da minha vida, [das nossas vidas] nossa família está crescendo, agora somos 3. O amor não se divide, ele se multiplica. Obrigado, meu amor, por escolher viver esse momento tão especial ao meu lado. Amo você e o fruto do nosso amor. Ansioso para viver os próximos dias do resto de nossas vidas. Te amo minha vida”, postou o cantor.

“E no meio de tanta coisa boa que temos vivido, Deus nos surpreende com algo ainda melhor! Seja muito bem vindo(a), filhote(a)! Nós já te amamos!!! Que venha com muita saúde em nome de Jesus!!!”, publicou Rodrigues.

Segundo informação da assessoria do cantor, o casal vai se casar neste domingo (15) com uma cerimônia bem simples, voltada apenas para familiares. Sorocaba havia pedido a mão da então namorada no último dia 27 de novembro, durante uma viagem dos dois para Fernando de Noronha. Estudante de medicina veterinária, a moça foi Miss Distrito Federal 2018.

​​Com uma diferença de idade de 16 anos (ele tem 39 e ela, 23), o casal completou um ano e três meses de relacionamento na quarta-feira (11).

